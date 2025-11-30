Laszlo Benes, Kayserispor'u Rizespor karşısında zaferle buluşturdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, Çaykur Rizespor maçında kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken gol sayısını da 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Mücadelenin 57. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 3. gol sevincini yaşadı.

Benes, Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında da fileleri 1'er kez havalandırmıştı.

Karadeniz temsilcisi karşısında maça 11'de başlayan Laszlo Benes, 90 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ