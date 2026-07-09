Lapsekispor yaz spor okulu başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapseki spor tarafından düzenlenen yaz spor okulu faaliyetlerine başladı.

Kulüp bünyesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yaz spor okuluna, 5-14 yaş grubunda 100'ü aşkın kız ve erkek öğrenci kayıt yaptırdı.

Lapsekispor'a ait sahildeki halı sahada düzenlenen sezon açılışına Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapsekispor Kulüp Başkanı Arda Çalışkan ile kulüp yöneticileri katıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Ekinci, Kulüp Başkanı Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kulübün çalışmaları ve yaz spor okulunun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Öztürk, yaz spor okulunun çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Ailelere çocuklarını yaz spor okuluna yönlendirdikleri için teşekkür eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaz spor okulumuza katılan tüm öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyor, çocuklarını bizlere emanet ederek destek veren kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu okullarda öğrencilerimize sadece spor eğitimi vermiyoruz, aynı zamanda toplumumuza faydalı, güzel ahlaklı ve saygılı bireyler olmaları yönünde de eğitim veriyoruz. Yaz spor okulumuzun verimli bir sezon geçirmesini diliyorum."