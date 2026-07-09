Haberler

Lapsekispor yaz spor okulu başladı

Lapsekispor yaz spor okulu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapsekispor tarafından düzenlenen yaz spor okulu, 5-14 yaş grubunda 100'ü aşkın öğrencinin katılımıyla başladı. Açılışa Kaymakam, Belediye Başkanı ve kulüp yöneticileri katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapseki spor tarafından düzenlenen yaz spor okulu faaliyetlerine başladı.

Kulüp bünyesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yaz spor okuluna, 5-14 yaş grubunda 100'ü aşkın kız ve erkek öğrenci kayıt yaptırdı.

Lapsekispor'a ait sahildeki halı sahada düzenlenen sezon açılışına Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapsekispor Kulüp Başkanı Arda Çalışkan ile kulüp yöneticileri katıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Ekinci, Kulüp Başkanı Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kulübün çalışmaları ve yaz spor okulunun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Öztürk, yaz spor okulunun çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Ailelere çocuklarını yaz spor okuluna yönlendirdikleri için teşekkür eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaz spor okulumuza katılan tüm öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyor, çocuklarını bizlere emanet ederek destek veren kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu okullarda öğrencilerimize sadece spor eğitimi vermiyoruz, aynı zamanda toplumumuza faydalı, güzel ahlaklı ve saygılı bireyler olmaları yönünde de eğitim veriyoruz. Yaz spor okulumuzun verimli bir sezon geçirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu