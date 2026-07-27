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Lapseki'de 31. Plaj Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Lapseki'de 31. Plaj Voleybol Turnuvası Sona Erdi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası, 54 takım ve 108 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Erkeklerde Bahman Salemi-Arash Vakili, kadınlarda Berfin Öztürk-Esra Demirkıran birinci oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Belediye sahil tesislerinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvaya Türkiye'nin 12 farklı ilinin yanı sıra İran ve Benin'den 17 kadın, 37 erkek olmak üzere 54 takımdan toplam 108 sporcu katıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, turnuvaya katılımın geçen yıla göre arttığını belirterek, "Aşırı sıcağa rağmen mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Geçen yıl 38 takım katılmıştı, bu yıl bu sayıyı 54'e çıkardık. Gelecek yıl daha geniş etkinliklerle buluşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çekişmeli maçların ardından erkekler kategorisinde Bahman Salemi-Arash Vakili ikilisi, kadınlarda ise Berfin Öztürk-Esra Demirkıran çifti birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcular ile festival kapsamında düzenlenen şeftali yarışmasının kazananlarına ödülleri; İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Rıdvan Uz, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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