Formula 1'de şampiyon Lando Norris

Formula 1'de şampiyon Lando Norris
Güncelleme:
Abu Dabi Grand Prix'sinde üçüncü olan McLaren pilotu Lando Norris, 423 puanla sezonu şampiyon tamamlayarak kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Yarışta Max Verstappen birinci, Oscar Piastri ise ikinci oldu.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinde üçüncü olan Mclaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 423 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu.

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücü Max Verstappen, 1: 26: 07.469 derecesiyle birinci oldu ve bu sezon 8. kez kazandı.

Yarışı McLaren pilotları Oscar Piastri ikinci, Lando Norris de üçüncü olarak tamamladı. Norris bu sonuçla 423 puanla şampiyon şampiyon oldu. Büyük Britanyalı sürücü böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

26 yaşındaki pilot, Formula 1'de bu sezon 7 yarış kazandı. Nando Norris; Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya'da düzenlenen yarışları birinci olarak bitirdi.

Şampiyon olan Lando Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla ikinci ve Oscar Piastri de 410 puan üçüncü oldu.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 421 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 410 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 319 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 242 puan

Takımlar

1 - McLaren: 833 puan

2 - Mercedes: 469 puan

3 - Red Bull: 451 puan

4 - Ferrari: 398 puan

5 - Williams: 137 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
