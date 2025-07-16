Lamine Yamal'ın partisi tartışma yarattı, babasından umursamaz yanıt geldi

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal, 18. yaş günü için düzenlediği partide yaşananlarla gündeme oturdu. Lüks bir malikanede gerçekleşen "mafya temalı" kutlamada kullanılan görsel unsurlar ve davetlilere dair iddialar kamuoyunda büyük tepki toplarken, kulüp yönetiminin yaşananlardan dolayı ciddi şekilde rahatsız olduğu öğrenildi.

PARTİDE 'CÜCE' BİREYLER VE ÜCRETLİ KADINLAR İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre partide, Akondroplazi hastalığına sahip (cüce) bireylerin eğlence malzemesi gibi gösterildiği ve belirli fiziksel ölçülere sahip bazı kadınların para karşılığı davet edildiği iddia edildi. Sızdırılan görüntülerde, bu kişilerin özel bir kontrol noktasından geçerek etkinliğe giriş yaptığı görüldü.

İSPANYA HÜKÜMETİ SORUŞTURMA İSTEDİ

Tepkilerin büyümesinin ardından İspanyol hükümeti, kutlamayla ilgili resmi soruşturma başlatılmasını talep etti. Bu gelişmenin ardından Yamal, Pazar günü Barcelona antrenmanına geri dönerken, hem kulüp hem kamuoyunda genç oyuncuya yönelik eleştiriler artmaya başladı.

BARCELONA'DA ALARM: "YAMAL YANLIŞ YOLDA"

Televizyon yorumcusu Pipi Estrada, İspanya'da yayınlanan bir programda Barcelona yönetiminin Yamal'ın davranışlarından ciddi endişe duyduğunu belirtti. Estrada, "Yamal'ın bu yaşta böyle bir kutlama yapması kulübü tedirgin etti. Real Madrid'de olsaydı, başkan Florentino Pérez buna asla izin vermezdi" ifadelerini kullandı. Barcelona yönetiminin genç futbolcuyla özel bir görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.

YAMAL'IN BABASINDAN TEPKİLİ YANIT

Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, kutlamaya ilişkin sorulara "Parti çok güzeldi" yanıtını verdi. Detay isteyen muhabire ise "Git kendin bul" diyerek yorum yapmayı reddetti.