Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

La Liga devi Barcelona'nın yıldız oyuncu Lamine Yamal, Suudi Arabistan'ın transfer radarına giren son yıldız isim oldu.

YAMAL İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF

18 yaşındaki İspanyol futbolcuyu genç yaşında Suudi Arabistan'a getirmek isteyen Suudi yetkililer, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir teklif sundu. Fichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Barcelona'ya Lamine Yamal için 400 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

BARCELONA TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, Katalan devinin Yamal için yapılan bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi. Öte yandan Barcelona yetkilileri İspanyol basınından Marca'ya konuşarak, Yamal'ın hiçbir şekilde satılık olmadığını ve kulüpte kalacağını dile getirdiler.