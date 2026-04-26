Ladik Belediyespor sahasında Çaycumaspor ile 1-1 berabere kaldı
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta Ladik Belediyespor, Çaycumaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ladik Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eyüp Canıbey orta hakem olarak görev yaparken, yardımcı hakemlikleri Seyitali Köksal, Mehmet Akif Doğrusöz üstlendi.
Karşılaşmada Enes Erdem'le 1-0 öne geçen Çaycumaspor'a, ev sahibi Ladik Belediyespor 80. dakikada Anıl Bircan'ın attığı golle cevap verdi.
90 dakika boyunca başka gol olmadı Ladik Belediyespor istediği 1 puanı almayı başardı.
Bu sonuçla Ladik Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta Samsun takımları arasında playoffa kalmayı garantiledi.