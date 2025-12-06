La Liga'da 5-3'lük çılgın derbi

İspanya La Liga 15. haftasındaki derbide Real Betis ile lider Barcelona karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Barcelona, 5-3'lük skorla kazandı.

TOPLAM 8 GOL, TORRES'TEN HAT-TRICK

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 11, 13 ve 40. dakikada Ferran Torres, 31. dakikada Roony Bardghji ve 59. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetti. Real Betis'in gollerini ise 6. dakikada Antony, 85. dakikada Diego Llorente ve 90. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez attı.

BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Barcelona 40 puana ulaştı. Ev sahibi Real Betis ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Real Betis ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.