L'Etape Türkiye by Tour de France'ın basın toplantısı gerçekleştirildi

Bisiklette Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olarak kabul edilen ve 12 Ekim'de İstanbul'da ikinci kez gerçekleştirilecek L'Etape Türkiye by Tour de France için basın toplantısı düzenlendi.

Sepetçiler Kasrı'nda organize edilen tanıtım toplantısında; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas açıklamalarda bulundu.

Ünal Kılıçarslan, İstanbul'da ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Bu tür etkinliklerin yalnızca İstanbul'u ve ülkemizi değil aynı zamanda ilgili spor branşlarını da daha görünür kıldığına inanıyoruz. İstanbul'u bir spor şehri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedef sadece uluslararası yarışmaları düzenlemekle sınırlı değil. En genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarını sağlamak, bizler için büyük bir öncelik. Başta katılımcılarımız ve sponsorlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın İstanbul'da organize edilmesinin önemine dikkati çeken Muhittin Özbay, "Sevgili dostumuz Mathieu'nun katkılarıyla bu dev organizasyonu ülkemize kazandırmak, gençlerimize ilham verecek bir adım olmuştur. Biz sporu sadece yarıştan ibaret görmüyoruz. Biz sevginin, dostluğun ve barışın dili olduğuna inanıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle savaşsız, dayanışma içinde bir dünyayı gönüllere yerleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezgin Lüle: "Uzun soluklu projelerde yer almaya öncelik veriyoruz"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle; eğitim, bilim, kültür-sanat, çevre ve spor gibi toplumsal gelişimde önemli rol oynayan alanlarda uzun soluklu projelerde yer almaya her zaman öncelik verdiklerini aktardı.

Sporun farklı branşlarına verdikleri desteğin sürdüğünün altını çizen Lüle, "Türkiye İş Bankası olarak eğitim, bilim, kültür-sanat, çevre ve spor gibi toplumsal gelişimde önemli rol oynayan alanlarda uzun soluklu projelerde yer almaya her zaman öncelik veriyoruz. Bu destekle daha fazla kişinin sporla ilgilenmesinin, yaşam kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, dünyanın önde gelen bisiklet yarışlarından Tour de France'ın Türkiye etabını iş ortağımız Visa ile ikinci kez desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel organizasyonun, bisiklet sporuna ilgiyi artıracağını, daha fazla insanı spora ve hareketli yaşama teşvik edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mathieu Clanchin: "Türkiye'ye dönmekten son derece heyecanlıyız"

L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, organizasyonu ikinci kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl ilk kez L'Etape Türkiye by Tour de France'ı 78 Event'in katkılarıyla dünyanın en güzel L'Etape organizasyonlarından birini hayata geçirmeyi başardık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden efsanevi geçiş, hepimizin hafızasında kalacak en özel anlardan biri oldu. 12 Ekim 2025'te yeniden Türkiye'ye dönmekten ve bu organizasyonu bir adım daha ileriye taşıyarak tüm amatörler, aileler, çocuklar, bisiklet tutkunları ve Tour de France hayranlarına açık bir bisiklet festivali haline getirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Bu yıl yine iki yarış düzenlenecek. 105 ve 52.4 kilometrelik parkurların yanı sıra, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Tour de France'ın ikonik ruhunu deneyimlemek isteyen tüm bisikletseverleri, 11-12 Ekim'de Beykoz Spor Ormanı'na bekliyoruz."

78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ise dünyanın en ikonik bisiklet yarışının ruhunun İstanbul'un kalbine taşındığını vurgulayarak, "12 Ekim'de iki kıtayı birbirine bağlayan bu eşsiz parkurda, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunları bir araya gelecek. Bu organizasyonu yalnızca bir yarış olarak değil, Türkiye'nin spor turizmi hedeflerinin bir parçası, kültürel zenginliklerinin vitrini ve bisiklet kültürünü yaygınlaştıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu etkinlik yalnızca bugünü değil, Türkiye'nin sporla, kültürle ve yaşamla şekillenen geleceğini de etkileyecek." şeklinde görüş belirtti.

Yarış hakkında

Tour de France'ın ikonik yarış atmosferini İstanbul ile ikinci kez buluşturacak yarış, 12 Ekim'de Beykoz Spor Ormanı'nda başlayacak.

Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtaları arasında uzanan parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir deneyimi yaşayacak.

Katılımcılar, 122 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. 6 kilometrelik aile parkuru da her yaştan bisikletseverin güvenli ve keyifli bir şekilde etkinliğe katılım sağlamasına imkan tanıyacak.