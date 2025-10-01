Haberler

Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Real Madrid'in Kazakistan temsilcisi Kairat'ı 5-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan Kylian Mbappe, genç futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Arda'nın inanılmaz bir yetenek olduğunu belirten Fransız yıldız, ''O çok genç ve inanılmaz bir yetenek. Sahip olduğu potansiyel hepimizi heyecanlandırıyor. Ona yardımcı olmalıyız ve gelişimini desteklemeliyiz.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat'ı deplasmanda 5-0 yendi. Mücadelede hat-trick yapan Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, maç sonunda milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''ARDA GÜLER İNANILMAZ!''

Arda Güler'den büyük övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. O çok genç ve inanılmaz bir yetenek. Sahip olduğu potansiyel hepimizi heyecanlandırıyor. Ona yardımcı olmalıyız ve gelişimini desteklemeliyiz. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz." dedi.

''BENİ BU YÜZDEN TRANSFER ETTİ''

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da sorulan soruya cevap veren Mbappe, "Benim gibi bir oyuncu için 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım." sözlerini sarf etti.

