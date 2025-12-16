Haberler

Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Güncelleme:
Kylian Mbappe, PSG'ye karşı açtığı davayı kazandı. Fransa İş Mahkemesi, PSG'nin Mbappe'ye ödenmeyen maaş ve primler nedeniyle toplam 61 milyon euro ödeme yapmasına karar verdi. Tarafların karşılıklı yüksek tazminat talepleri ise reddedildi.

  Fransa İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro ödeme yapmasına hükmetti.
  Mahkeme, Kylian Mbappe'nin 260 milyon euroyu aşan tazminat talebini ve PSG'nin 440 milyon euroluk karşı davasını reddetti.

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasında yaşanan hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme, Psg'nin Mbappe'ye yüksek miktarda ödeme yapmasına hükmetti.

MAAŞ VE PRİM ANLAŞMAZLIĞI MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

2024 yazında Psg'den ayrılarak Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Kylian Mbappe ile Fransız kulübü arasında maaş ve sözleşme kaynaklı anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Taraflar arasındaki davada karar Fransa İş Mahkemesi tarafından verildi.

61 MİLYON EURO ÖDEME KARARI

Mahkeme, Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'ye 55 milyon euro ödeme yapmasına hükmetti. Tatil ücretlerinin de eklenmesiyle birlikte toplam ödeme tutarı 61 milyon euroya ulaştı. Bu bedelin, 2024 Nisan-Haziran dönemine ait ödenmeyen maaşlar ve primlerden oluştuğu belirtildi.

YÜKSEK TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih, imza paraları ve çeşitli kalemler üzerinden eski kulübünden toplamda 260 milyon Euro'yu aşan tazminat talebinde bulunmuştu. PSG ise Mbappe'ye karşı 440 milyon Euro'luk karşı dava açmıştı. Mahkeme, her iki tarafın bu ek taleplerini reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
