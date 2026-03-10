Haberler

Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar
Güncelleme:
İngiltere Milli Takımı'nın tecrübeli sağ beki Kyle Walker, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'na 100 gün kala gelen bu karar, İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli sağ bek Kyle Walker, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ŞOK KARAR

2026 Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala gelen bu karar İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı. 35 yaşındaki Walker, yaptığı açıklamada İngiltere Milli Takımı formasını artık giymeyeceğini duyurdu.

2011'DE BAŞLAMIŞTI

Kyle Walker, İngiltere Milli Takımı formasını ilk kez 2011 yılında İspanya ile oynanan hazırlık maçında giydi. Yıllar boyunca takımın en önemli oyuncularından biri olan deneyimli futbolcu, milli forma altında uzun süre görev yaptı.

96 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Walker, İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 96 karşılaşmada 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda da İngiltere kadrosunda yer aldı.

500

