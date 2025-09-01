Kuzeyliler Taraftar Grubu'ndan Sinopspor'a Destek Çağrısı

Sinopspor'un taraftar grubu Kuzeyliler, takımın Ziraat Türkiye Kupası öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. 3 Eylül'deki maça tüm Sinoplu taraftarları davet etti.

Sinopspor'un en büyük taraftar gruplarından Kuzeyliler Taraftar Grubu, takımın kritik bir maçı öncesinde tüm Sinoplu taraftar gruplarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Sinopspor, 3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Orduspor 1967 ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Kuzeyliler Taraftar Grubu, taraftarları tribünleri doldurmaya davet etti.

Kuzeyliler Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da Sinopspor'umuz, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Orduspor 1967 ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede tribünlerin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle özellikle, Türkeli Taraftar Grubu, Ayancık Taraftar Grubu, Gerze Taraftar Grubu, Boyabat Taraftar Grubu Sizleri büyük Sinopspor ailesinin bir parçası olarak, takımımızın yanında dimdik durmaya davet ediyoruz! Tribünleri dolduralım, birlik ve beraberliğimizi herkese gösterelim. Sesimiz sahaya yansısın, futbolcularımıza güç versin. Hep birlikte tek yürek, tek bilek olalım" denildi. - SİNOP

