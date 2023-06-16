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Kuzeyboru, Gaila Ceneida Gonzalez Lopez'i transfer etti

Kuzeyboru, Gaila Ceneida Gonzalez Lopez'i transfer etti

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Dominikli pasör çaprazı Gaila Ceneida Gonzalez Lopez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu ve 188 cm boyundaki milli oyuncu yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Gaila Ceneida Gonzalez Lopez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak sezonu Rusya ligi ekiplerinden Dinamo-Ak Bars forması altında tamamlayan Dominikli pasör çaprazı Gaila'i transfer etti. Kariyerinde Mirador VC, Capitalinas de San Juan, Cristo Rey Volleyball Club formaları giyen milli oyuncu Gaila Gonzalez; ülkemizde de 2018-2022 yılları arasında forma giydi. 1997 doğumlu ve 188 cm. boyundaki Lopez yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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