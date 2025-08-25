Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda peş peşe iki şampiyonluk kazandı.

Tunçelli, Otopeni kentinde düzenlenen şampiyonada ilk olarak 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derece ile altın madalya sahibi oldu.

Milli yüzücü daha sonra 1500 metre serbest stilde 14:48.81'lik derece yaparak bir şampiyonluğa daha adını yazdırdı.

Fenerbahçe kulübünün sporcusu olan Tunçelli, dünya şampiyonluklarını kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

30 Ağustos'ta 18 yaşına girecek yüzücü, "Dünya Gençler Şampiyonası'nı 2 altın madalya ile kapatıp bu yorucu sezonu bitirebildiğim için çok mutluyum" diye yazdı ve şöyle devam etti:

"Desteğinize çok daha fazla ihtiyacım olduğu bir döneme giriyorum. Kısa süre sonra 18 yaşına gireceğim ve artık yalnızca büyükler sahnesinde yarışacağım. Beni ve mücadelemi hiçbir adımda yalnız hissettirmeyeceğinize eminim."

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli 30 Ağustos 2007'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Akademisyen Oylum Tunçelli ve emekli bankacı Melih Tunçelli'nin tek çocuğu olan Tunçelli, yüzme ile 8 yaşında Kocaeli'deki bir kulüpte tanıştı.

Tunçelli ilk rekorunu 2021'de 14 yaşında, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda kırdı.

Burada 1500 m serbest stilde 15:05.25'lik derecesi ile kendi yaş kategorisindeki Türkiye rekorunu 25 saniye geliştirdi. Aynı turnuvada "Turnuvanın En İyi Sporcusu Ödülü" aldı.

Genç yetenek aynı yıl milli takıma seçildi.

2022'de Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8'inci oldu.

Tunçelli, 2023'te 1500 metre serbest stilde birinci olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Burada Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü, erkekler 1500 metre serbest finalinde 14:41.22 ile dünya gençler rekorunu kırdı ve olimpiyat 5'incisi oldu.

O dönem 16 yaşında olan Tunçelli, Olimpiyatlar'da yüzme kategorisinde finale yükselen ilk Türk yüzücü olarak tarihe geçti.

Milli yüzücü, Temmuz'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da 800 ve 1500 metre serbest stil yarışlarında altın madalya kazandı. Böylece Tunçelli 1500 metrede üst üste üç, 800 metrede ise üst üste iki kez Avrupa şampiyonu oldu.

Tunçelli, uluslararası başarılarının yanı sıra Türkiye'de de 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest stilde 10 farklı rekorun sahibi.

Milli sporcu Kasım 2021'den bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak yarışıyor.

Tunçelli'nin antrenörlüğünü Aykut Çelik yapıyor.

