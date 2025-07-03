Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3. Kez Şampiyon Oldu

Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3. Kez Şampiyon Oldu
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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest kategorisinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 45.05'lik derecesiyle üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu unvanını kazandı. Tunçelli, rakiplerini geride bırakarak podyuma çıkmayı başardı.

AVRUPA Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest kategorisinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 45.05'lik derecesiyle üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Kuzey Tunçelli, kıyasıya mücadele verdiği rakiplerini 14: 45.05'lik derecesiyle geride bırakarak üst üste 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu olarak podyuma çıktı. Kuzey Tunçelli'nin ardından Alman yüzücü Johannes Liebmann 14: 53.15'le ikinci, İspanyol sporcu Cristobal Vargas Trujillo ise 15: 11.34'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Rekortmen sporcu daha önce Belgrad'daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14: 55.64) ve Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda (1500 metre serbest / 14: 41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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