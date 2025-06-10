Kuzey Meksika Milli Takımı, Türkiye Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Kuzey Meksika Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı özel maç için hazırlıklarını tamamladı. İdman, basına açık yapılan ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı olarak devam etti.
KUZEY Meksika Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, istasyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.
Meksika ile Türkiye, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor