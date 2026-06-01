Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından

A Milli Futbol Takımı'na 4-0 yenilen Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sedloski, "Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Dostluk maçı olsa da hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 yenildik, mağlubiyette sorumluluk bana ait. Bu sorumluluğu üstüme alıyorum. Son 2 maçta oyuncularımın neler yapabileceğini görmeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Savunmada çok fazla zayıftık. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bazı hataların kabul edilemez olduğunu dile getiren Goce Sedloski, "Bu hataları çözüme kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sorumluluk oyuncularda değil, sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sonuçlara nasıl gidileceğini benim çözmem gerekiyor." dedi.

Yeni şeyler denediklerini söyleyen Sedloski, "Son 4 maçta gol atamıyoruz. Yeni oyuncularımız taktiğimizi yeni öğreniyorlar. Biz de sahada bir şeyler deniyoruz. Gol atamamak üzücü ama oyuncuların kendi aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.