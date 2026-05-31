Fenerbahçe ve Kuzey Makedonya Maçlarına Doğru
Kuzey Makedonya maçı öncesi teknik direktör Montella basın toplantısı düzenleyecek, Ay-yıldızlılar son hazırlıklarını yapacak. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bugünkü programları belli oldu.
KUZEY MAKEDONYA MAÇINA DOĞRU
14.15 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
16.15 Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
18.30 Kuzey Makedonya Direktörü Blagoja Milevski ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
19.00 Kuzey Makedonya maçın son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın bugünkü programı şöyle:
10.00 Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği
12.00 Sakarya Fenerbahçeliler Derneği
14.00 Düzce Fenerbahçeliler Derneği
16.00 Bolu Fenerbahçeliler Derneği
10.30 Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi ise Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği ve Antalya'da bulunan kongre üyeleriyle kahvaltıda buluşacak