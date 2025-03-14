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Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Başladı

Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Başladı
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Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, bugün Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda başladı. İki gün sürecek şampiyonada 14 ilden yüzlerce sporcu madalya için mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, bugün Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda başlayacak. Şampiyona iki gün sürecek ve yarın final yarışları ile tamamlanacak.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda bugün başlayacak olan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, 14 ilden sporcular yarışacak. Şampiyonada Antalya, Ankara,Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta,Kars, Kayseri,Muş,Sakarya, Sivas ve Van illerinden gelecek sporcular madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada +15 erkek kategorisinde 32, +15 kız kategorisinde 16, U15 erkek ve kızlarda 15'er, U13 kategorisinde 20'şer ve U11 kategorisinde de 20'şer sporcu mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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