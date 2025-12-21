Haberler

TFF 3. Lig: Kütahyaspor: 3 Söke 1970: 1

TFF 3. Lig: Kütahyaspor: 3 Söke 1970: 1
Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'nda Kütahyaspor, sahasında ağırladığı Söke 1970 Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Aykut Çift'in attığı iki golle öne geçen Kütahyaspor, Civan Süer'in son dakikada attığı golle skoru belirledi.

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta maçında Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Söke 1970 Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek ligde ilk yarıyı lider tamamladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısının son haftasında Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda karşılaştığı Söke 1970 Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da orta saha mücadelesine ağırlık verdi. Kütahyaspor, 16. dakikada Aykut Çift'in attığı golle öne geçti. Golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 32. dakikada Aykut Çift'in kaydettiği ikinci golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, Kütahyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha atak başlayan Söke 1970 Spor Kulübü, 56. dakikada Cengizhan Şen'in golüyle farkı bire indirdi. Kütahyaspor'da Civan Süer, 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi. Mücadele, Kütahyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
