Haberler

Kütahyaspor: 0-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta zirveye oynayan Kütahyaspor, Karşıyaka'yı 90+2. dakikada Sedat'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, bu sonuçla evinde ilk yenilgisini aldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Furkan Çakır

KARŞIYAKA: Tunay- Harun, Ensar, Hıdır, Cumali, Alpay, Tolga (Dk. 46 Murat), Samet (Dk. 77 Berat), Hüseyin (Dk. 77 Yakup Arda), Adem (Dk. 84 Onur), Yasin (Dk. 84 Ömer Faruk)

KÜTAHYASPOR: Boğaçhan- Okan, Doğukan, Şemsettin Ender, Abdullah (Dk. 59 Emir Can), Sedat (Dk. 90+4 Ayetullah), Berkan, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 26 Bora), Ahmet Teker, Burak (Dk. 59 Semih), Aykut

GOL: Dk. 90+2 Sedat (Kütahyaspor)

SARI KARTLAR: Tolga, Ensar ( Karşıyaka ), Aykut, Okan (Kütahyaspor)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 17'nci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Karşıyaka evinde lider Kütahyaspor'a uzatmada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 90+2'nci dakikada Sedat kaydetti. Bu sonuçla Kütahyaspor 44 puana ulaşırken, evinde ilk yenilgisini alan Karşıyaka 37 puanda kaldı.

17'nci dakikada ev sahibi ekipten Hüseyin, ceza yayının gerisinden sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31'inci dakikada Karşıyaka'nın kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına kesti, Ensar'ın kafa vuruşunda Doğukan topu çizgiden çıkardı.

43'üncü dakikada Karşıyakalı Adem'in frikikten şutunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

89'uncu dakikada Kütahyaspor atağında soldan Semih'in ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Karşıyaka savunması gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada soldan Aykut'un ortasında ön direkte Sedat kafayla topu filelere yolladı: 0-1.

90+4'üncü dakikada Kütahyaspor ceza sahasında Ensar'ın kafasından seken topu Ömer Faruk kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Kütahyaspor müsabakayı 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak