Kütahyaspor, Kaleci Eren Kaya ile Anlaştı

Kütahyaspor, İzmir Çoruhlu FK'dan kaleci Eren Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci Eren, Kütahya'da doğdu ve futbol kariyerine Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor altyapısında başladı.

2004 yılında Kütahya'da doğan genç file bekçisi, futbola Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel olarak Nazillispor ve İzmir Çoruhlu FK formaları giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Memleketinin takımına transfer olan Eren Kaya'ya, Kütahyaspor forması altında başarılar diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
