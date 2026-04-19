Şampiyon Kütahyaspor, kupasına kavuştu

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta elde ettiği şampiyonlukla 24 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Sezonun son haftasının ardından Dumlupınar Stadı'nda düzenlenen törenle mavi-lacivertli ekip kupasına kavuştu.

Ligin 30. haftasında Söke 1970 ile karşı karşıya gelen Kütahyaspor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kütahyaspor sezonu 75 puanla tamamlarken, Söke 1970 ise 35 puanla ligi 10. sırada bitirdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte statta kupa töreni için hazırlıklar başlatıldı. Kısa sürede kurulan sahne ve yapılan düzenlemelerle birlikte organizasyon hazır hale getirildi. Taraftarlar tribünlerde yerini korurken, törende büyük bir heyecan yaşandı.

Şampiyonluk kupası takdim edildi

Düzenlenen törenle Kütahyaspor'a şampiyonluk kupası ve madalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından verildi.

Törenin en dikkat çeken anında Kaptan Ender Kılıç, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Futbolcular ve teknik heyet, bu anı saha içinde kutlarken, tribünlerdeki taraftarlar da coşkuya ortak oldu. Kupa daha sonra tribünlere götürülerek taraftarlarla buluşturuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

