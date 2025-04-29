Kütahyalı Sporcular U15 Güreş Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde Bilecik'te düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında Kütahyalı sporcular önemli başarılara imza attı.

Müsabakalarda 48 kilogram kategorisinde mindere çıkan Osman Emir Çekgel, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kilogramda mücadele eden İbrahim Sönmez ise zorlu rakiplerine karşı verdiği azimli mücadeleyle gümüş madalya kazanarak Kütahya'yı gururlandırdı.

Şampiyona boyunca azim ve kararlılıkla mücadele eden genç sporcular, Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etti. Sporcularla birlikte teknik heyet ve kulüp yönetimi de tebrik edilirken, başarıların devamı temenni edildi. - KÜTAHYA