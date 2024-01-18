Kütahyalı judocu Ahmet Erdem Ay Türkiye 2.si oldu

Ordu'da gerçekleşen Okullar Arası Judo Türkiye Şampiyonasında Kütahya'yı temsil eden Ahmet Erdem Ay, 55 kiloda Türkiye 2.si oldu. Bu başarıları elde etmek İçin judo antrenörü İsmail Kevzer ile yaklaşık 10 senedir çalıştıklarını söyleyen Ahmet Erdem Ay, hedeflerinin bu sene içerisinde düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası ile Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında başarı elde etmek ve milli takıma giderek Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Ahmet Erdem Ay'ın başarısında büyük emekleri olan judo antrenörü İsmail Kevzer, "Bizlere her türlü desteği veren başta Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, bize güvenen ve inanan herkese çok teşekkür ederim. Gerek Ahmet Erdem Ay, gerek takım olarak, 2023 yılında almış olduğumuz başarıların üzerine biraz daha katarak sizlerin desteği ile Kütahyamıza güzel madalyalar getirmeyi ve sporcularımızı Türk Milli takımında çalıştırmayı biz kendimize borç biliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA