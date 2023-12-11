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Kütahyalı iki kadın sporcu Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası'nda finale kaldı

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İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen şampiyonada Kütahyalı sporcular Nimet Berra Karakuzu ile Elizan Sağlam kendi aralarında müsabaka yaptı. Sporcular, kendi kategorilerinde tarihi bir başarı elde ederek dünyanın en iyi iki sporcusu olarak tarihe geçti.

İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen, "1. Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası"nda finale kalan Kütahyalı iki kadın sporcu kendi aralarında müsabaka yaptı.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcularının antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, AA muhabirine, Dünya Karate Federasyonu tarafından 7-10 Aralık'ta Venedik'te düzenlenen şampiyonaya 81 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığını söyledi.

Kütahyalı sporcular Nimet Berra Karakuzu ile Elizan Sağlam'ın kendi kategorilerinde finale kaldığını ve iki sporcu arasında müsabaka gerçekleştirildiğini belirten Alımcı, şöyle konuştu:

"Bu sporcularımız kendi kategorilerinde finale yükselerek tarihi bir başarı elde ettiler. U14 Kadın Kategorisi'nde yarışan bu iki sporcumuz, tüm rakiplerini geride bırakarak karate sporu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler. Finalde kendi aralarında müsabaka gerçekleştiren sporcularımız olağanüstü performanslar sergiledi. Müsabakanın sonunda Elizan Sağlam şampiyon olurken Nimet Berra Karakuzu da ikinci oldu. Öğrencilerimiz kendi kategorilerinde dünyanın en iyi iki sporcusu olarak tarihe geçti. "

Alımcı, bu iki milli sporcunun daha önceden de Balkan şampiyonalarında ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Venedik Gençlik İtalya Dünya Spor Güncel Haberler

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