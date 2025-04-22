Kütahya Valisi Musa Işın, Taekwondo Şampiyonu Sporcuları Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Taekwondo Şampiyonası Ortaokullar Arası Grup Müsabakalarında derece elde eden başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, antrenörler Gonca Alaçamlı ve Mustafa Öztürk, grup birincisi Zeynep Suden Toktaş'ın babası Hakan Göktaş, grup birincileri Zeynep Suden Toktaş ve İzgi Erdeyer ile grup üçüncüsü Nehir Yoldaş hazır bulundu.

Sporcuları tek tek tebrik eden Vali Işın, gençlerin spora olan ilgisinin ve elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Sporun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Işın, sporculara başarılarının devamını dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA