Kütahya Sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti
Manisa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Finalleri'ne Kütahya'dan katılım sağlayan sporcular önemli dereceler elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Finalleri, Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlendi. Finallere katılım sağlayan Kütahyalı sporculardan Ömer Gör, 52 kilogram kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. İbrahim Sönmez ise, 57 kilogram kategorisinde Türkiye 5'inciliği elde etti. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
