Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu - Haberler

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Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu

Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Kütahya'yı temsilen Kütahya Orman Spor Kulübü adına yarışan Naturel Kızak Kulüp sporcusu Yıldız Akbulut, Kulüplerarası Naturel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

1100 metrelik Erzurum Konaklı Kayak Tesislerindeki kızak pistinde milli sporcular ile Gediz Belediyesi destekleri ile yarışan sporcu Yıldız Akbulut, Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye 2.si oldu.

Yıldız Akbulut, elemeler sonrası finale kalan 9 sporcu içerisinde 2.22'lik derecesi ile Türkiye 2.'si olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum'da yapılan Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcuları kutlayan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, desteklerinden dolayı Gediz Belediyesi ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu

Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu

Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Erzurum, Kütahya, Gediz, Spor, Haberler

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