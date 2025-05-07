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Kütahya İmam Hatip Lisesi Masa Tenisi Takımı Bölge Üçüncüsü Oldu

Kütahya İmam Hatip Lisesi Masa Tenisi Takımı Bölge Üçüncüsü Oldu
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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi masa tenisi takımı, bölge müsabakalarında gösterdiği performansla bölge üçüncüsü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler Melike Nesibe Yerli ve Elif Sare Öztürk, büyük bir özveriyle okullarını temsil etti.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul sporları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Kategorisi bölge müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Bölgedeki birçok ilden gelen güçlü rakiplerle karşılaşan okulun masa tenisi takımı, üstün performans sergileyerek bölge üçüncüsü oldu ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Takımın başarılı sporcuları Melike Nesibe Yerli ve Elif Sare Öztürk, gösterdikleri azimli mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti. İki öğrenci, çok sayıda yetenekli rakip arasından sıyrılarak hem okullarını hem de Kütahya'yı gururla temsil etme hakkını elde etti.

Elde edilen bu önemli derece, okulda büyük sevinç oluştururken; öğrenciler, Türkiye finalleri öncesinde heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Okul yönetimi, sporcuları ve emeği geçen öğretmen Selma Duman'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kütahya Akşemsettin Kız AİHL, sporun birleştirici gücüne inanan yaklaşımıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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