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Kütahya haberleri! 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı

Kütahya haberleri! 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı

Edinilen Kütahya haberine göre AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilen sezonun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele etti.

Sporcular, Boyalı Dağı'ndaki 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat etti.

Yarışta birinci kategoride Ülkü Motorsport adına Opel Corsa GSİ ile yarışan İlker Aktaş, ikinci kategoride Ülkü Motorsport adına Fıat Palıo Kıt Car ile yarışan Kaan Kara, üçüncü kategoride Neo Motorspor adına Opel Corsa OPC ile yarışan Ahmet Keskin, dördüncü kategoride GP Garage My Team adına MItsubıshı Lancer Evo Ix ile yarışan Selim Bacıoğlu birinci oldu.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta başarı elde eden sporculara törende kupaları takdim edildi.

AA / Muharrem Cin - Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Türkiye Kütahya Spor Haberler

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