Kütahya Dumlupınar Stadyumu Çarşamba Günü Açılıyor

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere. İlk maçın seyircisiz oynanacağı Karşıyaka karşılaşması ise bu hafta Tavşanlı Ada Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ancak ilk maçın seyircisiz oynanacak olması ve zeminin tam anlamıyla oturabilmesi için cumartesi günü oynanacak olan Karşıyaka karşılaşması Tavşanlı Ada Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TFF 3. Lig'e galibiyetle başlayan Kütahyaspor, ligdeki ikinci maçında Karşıyaka ile Tavşanlı Ada Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele geçen sezon Düzcespor maçında yaşanan saha olaylarından dolayı seyircisiz oynanacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dumlupınar Stadyumu'ndaki ilk buluşma ise Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Altınordu maçı ile gerçekleşecek. - KÜTAHYA

