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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yaz Okulu 3. Grup Başvuruları Başladı

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Kütahya'da düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yaz Okulu'nda 3. grup için e-Devlet başvuruları 6-12 Ağustos'ta yapılacak. Eğitimler 12-28 Ağustos'ta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin yaz dönemini sporla değerlendirmesi ve güvenli şekilde yüzme öğrenmesi amacıyla düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yaz Okulu"nda 3. grup başvuruları başladı.

Yüzme bilmeyen vatandaşların suyla güvenli bir şekilde tanışmasını ve temel yüzme becerileri kazanmasını amaçlayan proje kapsamında yeni dönem eğitimleri için başvurular alınmaya başlandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 3. grup eğitimleri için e-Devlet başvuruları 6 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp 12 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurusu kabul edilen katılımcılar, 12-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılabilecek. Kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Yetkililer, yaz tatilini spor yaparak değerlendirmek, su güvenliği konusunda bilinçlenmek ve yüzme öğrenmek isteyen vatandaşları kurslara katılmaya davet etti.

Kontenjanların sınırlı olduğu belirtilirken, başvuru yapmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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