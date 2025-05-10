Kütahya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile 4 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Kütahya'da bir yılda yaklaşık 4 bin kişi yüzme eğitimi aldı.

Proje kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2 yüzme antrenörü ve 4 yüzme hocası çocuklara daha güvenli ve modern tesislerde yüzme eğitimi veriyor.

Ücretsiz kursa kayıt yaptıran çocuklar, kentteki yarı olimpik yüzme havuzunda, antrenörler ve can kurtaranlar gözetiminde eğitim alıyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, yaptığı açıklamada, yüzme kursları sayesinde çocukların temelden yüzmeyi öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yüzme kurslarıyla sadece çocuklara değil yetişkinlere de hizmet verdiklerini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Akkent Mahallesi'ndeki yarı olimpik yüzme havuzumuzda yürüttüğümüz projemizle 6 yaşından 60 yaşına kadar çocuk, genç ve büyüklerimize yönelik yüzme kurslarımız devam ediyor. Bu proje Bakanlığımızın büyük önem veriyor. Türkiye genelinde uygulanan projemiz Kütahya'mızda da dolu dizgin devam ediyor."

Proje kapsamında özel gereksinimli bireylere de yüzme eğitimi verdiklerini de aktaran Küçük, "Projemizle 2024 yılından itibaren yaklaşık 4 bin kursiyerimize yüzme eğitimi verdik. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Küçük, yine proje kapsamında il merkezindeki yarı olimpik havuzun yanı sıra Emet, Gediz ve Tavşanlı ilçelerinde de portatif havuzlarla, özellikle yaz aylarında yüzme kursları düzenlediklerini sözlerine ekledi.