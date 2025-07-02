Kütahya'da Yetenek Sınavları Takip Edildi

Kütahya'da Yetenek Sınavları Takip Edildi
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Spor Lisesi ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen yetenek sınavlarını yerinde izledi. Öğrencilere moral veren Yılmaz, sanat ve sporun önemine vurgu yaptı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Kütahya Spor Lisesi ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen yetenek sınavlarını yerinde takip etti.

İlk olarak Kütahya Spor Lisesi'nin kapalı spor salonunda gerçekleştirilen sınavlara katılan Yılmaz, burada öğrencilerin sportif performanslarını izledi. Ardından Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçen Yılmaz, öğrencilerin canlı müzik performanslarını dinleyerek onlara moral verdi. Öğrencilerle birlikte şarkılara eşlik eden Yılmaz, sanat ve genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Sınav aralarında öğrenci ve velilerle de sohbet eden Yılmaz, gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Boş vakit bırakmayın. Vaktinizi sanatla, sporla, kitapla doldurun. Zihninizi boş bırakmayın; kendinizi, milletinizi tanıyın ve tanıtın. Ruhunuzu boş bırakmayın; sevginizin merkezine en sevgiliyi koyun. Her zaman öğretmenlerinize ve anne babanıza sarılın. Çünkü sizi gerçekten düşünen ve yön veren onlardır."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değer Temelli Nesiller Yetiştiriyor"

Yılmaz, konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in öncülüğünde geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de vurgu yaptı. Modelin temel hedeflerinden birinin milli ve manevi değerlere bağlı, kültürüne sahip çıkan, donanımlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, işte tam da bugün burada gördüğümüz gibi; sanatla, sporla, akademik başarıyla iç içe, değer temelli bir nesil hedeflemektedir. Kütahya olarak bu vizyona güçlü katkılar sunuyoruz."

"Kendi değerleriyle yetişen bir nesil"

Kütahya'da spor ve sanat alanlarında eğitim altyapısını güçlendirmek adına hayata geçirilen yatırımlara da değinen Yılmaz, spor lisesi ve meslek ortaokulu gibi yeni kurumlarla ilgili bilgiler paylaştı. Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Biz kendi sanatçısını, sporcusunu, mühendisini, bilim insanını yetiştiren bir millet olmalıyız. Bu ülkenin evlatları kendi değerleriyle büyümeli ve geleceğe emin adımlarla yürümelidir." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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