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Kütahya'da Sualtı Hokeyi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Başladı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TÜSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonaları ve milli takım seçmeleri, kapalı yüzme havuzunda başladı. DPÜ kapalı yüzme havuzunda 7-10 Mart tarihleri arasındaki TÜSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 23 spor kulübünün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takımı ve 530 sporcusu katıldı. Turnuvanın yanında kapalı yüzme havuzunda Su Altı Hokeyi Milli Takımı'nda oynayabilecek öğrenciler için de seçmeler yapılıyor. Mücadelelerin nefes keseceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 'DPÜ olarak ulusal düzeydeki bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Şampiyonada ve elemelerde yarışacak tüm öğrencilere başarılar. Görev yapan antrenör, hakem ve yöneticilere de kolaylıklar diliyorum' dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TÜSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonaları ve milli takım seçmeleri, kapalı yüzme havuzunda başladı.

DPÜ kapalı yüzme havuzunda 7-10 Mart tarihleri arasındaki TÜSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 23 spor kulübünün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takımı ve 530 sporcusu katıldı. Turnuvanın yanında kapalı yüzme havuzunda Su Altı Hokeyi Milli Takımı'nda oynayabilecek öğrenciler için de seçmeler yapılıyor.

Mücadelelerin nefes keseceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "DPÜ olarak ulusal düzeydeki bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Şampiyonada ve elemelerde yarışacak tüm öğrencilere başarılar. Görev yapan antrenör, hakem ve yöneticilere de kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Süleyman Kızıltoprak Milli Takım Türkiye Kütahya Rektör Spor Güncel Haberler

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