Kütahya'da özel spor tesislerine denetim

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehir genelindeki özel spor tesislerinde yürütülen denetim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin yalnızca eksikleri tespit etmeyi değil, tesis yöneticileriyle birlikte çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, her yaş grubundan vatandaşın güvenle spor yapabileceği sağlıklı ve standartları yüksek ortamlar oluşturmanın temel hedef olduğu vurgulandı. Sporun yaygınlaştırılması, tesislerin hizmet kalitesinin artırılması ve gençlerin daha güvenli alanlarda spor yapabilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sporun Şehri Kütahya için daha güçlü, daha güvenli tesisler" hedefi doğrultusunda denetim ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - KÜTAHYA