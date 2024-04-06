Kütahya'da Okçuluk Kursu Öğrencilerinden Büyük Başarı
Kütahya'nın Gediz içesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Okçuluk kursunda eğitim gören öğrenciler Kütahya'da gerçekleştirilen yarışmalarda büyük başarı elde ettiler.
Usta öğretici İrem Vurgun nezaretinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren okçuluk kursu öğrencileri Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde 3 derece elde ettiler.
70 okçunun katıldığı yarışmalarda Gedizli sporculardan Yıldızlar Kategorisinde Mehmet Akif Öze İl dördüncüsü olurken, Gençler Kategorisinde Himmet Aydoğan İl Bincisi, İsa Akkurt ise il dördüncüsü olarak Gediz adına büyük başarı elde ettiler.
Kütahya'da gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden 3 öğrenci 30 Nisan tarihinde yine Kütahya'da yapılacak olan bölge yarışmalarında mücadele edecekler. - KÜTAHYA