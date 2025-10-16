Kütahya'da Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda İlçe Milli Eğitim Takımı Birinci Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Kurumlararası 3x3 Basketbol Turnuvası Kütahya etabında Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı il birincisi oldu.

Öğretmenler M. Eray Demiral, Mert Gezer, İbrahim Ilık ve İ. Engin Çayırcı'dan oluşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı müsabakalarda sergiledikleri azim, dayanışma ve sportmenlik dolu mücadeleleriyle büyük takdir topladı. Kütahya birincisi olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Ege Bölgesi müsabakalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı.

İl birincisi takım oyuncularını makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederek Ege Bölgesi müsabakalarında başarı diledi. - KÜTAHYA