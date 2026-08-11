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Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Taekwondo Turnuvası Sona Erdi

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Taekwondo Turnuvası Sona Erdi
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası 30 Ağustos Yıldızlar Taekwondo Zafer Kupası, 14 şehirden 34 kulüp ve 232 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalya ve ödüllerini aldı. Organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirirken, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tüm katılımcıları tebrik etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İller Arası 30 Ağustos Yıldızlar Taekwondo Zafer Kupası, ödül töreniyle sona erdi.

Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 14 şehirden 34 kulüp ve 232 sporcu katıldı. Tatamide kıyasıya mücadele eden yıldızlar kategorisindeki sporcular, dereceye girebilmek için yeteneklerini ve performanslarını sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerin ardından madalya ve ödüllerini alırken, tören sırasında büyük sevinç yaşadı. Turnuva boyunca sporcuların azim, mücadele ve kararlılıkları dikkat çekerken, antrenörler de sporcularının performansından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

14 şehirden 34 kulüp ve 232 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Kütahya'da spor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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