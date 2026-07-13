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Kütahya'da 15 Temmuz dolayısıyla "Anma ve Deneyimleme Çadırı" kuruldu

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Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zafer Meydanı'nda kurulan 'Anma ve Deneyimleme Çadırı' törenle açıldı. Vali Musa Işın ve AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'nın konuşmalarının ardından çadır bir hafta süreyle ziyarete açık kalacak.

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan "Anma ve Deneyimleme Çadırı", törenle açıldı.

Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'nda kurulan çadırın açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un aslında Türkiye'yi birkaç parçaya bölüp Anadolu'yu işgal etmek projesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle 15 Temmuz'un diğer darbelere benzemediğini vurgulayan Işın, "Bu aziz millet, o gece cesaretiyle, kahramanlığıyla bu olayı bertaraf etmiştir. Allah bu millete zeval vermesin, devletimizi daim etsin. Sürekli uyanık olmakta fayda vardır. Bu teşebbüsler hep olagelmiştir. Yakın tarih buna şahittir." dedi.

Işın, Anma ve Deneyimleme Çadırı içinde yer alan anı defterine isteyen herkesin 15 Temmuz ile ilgili anı ve düşüncelerini yazabileceğini belirterek, defterin daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına gönderileceğini, derlendikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da 15 Temmuz'un bir yönüyle Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini alırken diğer yönüyle de milletin gösterdiği cesaretle tarihin şerefli sayfalarında yer bulduğunu anlattı.

Bayırcı, 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Eğer unutursak, unutturursak maalesef bunların tekrar edilme riski ortaya çıkıyor. O gün hepimizin bildiği gibi birileri, birtakım ihanet şebekeleri bu ülkenin geleceğine kastettiler. Bu ülkenin refahına, bu ülkenin huzuruna kastettiler ama elhamdülillah ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın bu ihanet şebekesinin karşısında durmasıyla, sayın Cumhurbaşkanımızın da ferasetiyle hep beraber bu işin üstesinden geldik."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, açılışı yapılan çadırı gezdi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, çadır içerisinde oluşturulan anı defterine 15 Temmuz ile ilgili hatıra ve düşüncelerini yazdı.

Anma ve Deneyimleme Çadırı bir hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

Kaynak: AA
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