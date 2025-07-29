Kütahya Ayak Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonu

Kütahya Ayak Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ayak tenisi branşında Türkiye Şampiyonu olan Kütahya takımını ağırladı. Sporcuların ekim ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıkları sürüyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ayak tenisi branşında Türkiye Şampiyonu olan Kütahya takımını ağırladı.

Kütahya İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcuların ekim ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu büyük başarıyla bizleri gururlandıran takımımıza Avrupa yolculuğunda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerine yer verildi.

Kütahya temsilcisi, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da ülkemizi ve şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Anneden dikkat çeken not
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.