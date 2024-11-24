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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-2 Geçti

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-2 Geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Akkuş

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sezay Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Burhan Zorluer, Ferreira, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Yasin Aydın, Caner Peksen)

Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 25-27, 18-16

Süre: 136 dakika (28, 26, 22, 36, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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