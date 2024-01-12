Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor maçına hazır

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın sahasında karşılaşacağı Brand Group Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, Ünye Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, ilk etaptaki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Daha iyi oynamaya başladıklarını dile getiren Lale, ligde sıralama olarak daha yukarı çıkmak istediklerini de ifade etti.

Lale, ligin ikinci yarısındaki tüm maçları Ünye'de oynayacaklarını hatırlatarak, geçen haftaki maçta taraftar desteğinden memnun kaldıklarını vurguladı.

Gün geçtikçe de takımın durumunun daha iyi hale geldiğini ve daha keyifli maçlar çıkaracaklarını düşündüğünü belirten Lale, taraftarları tüm maçlara davet etti.

Takım kaptanı Enes Atlı ise yarınki karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, iyi ve genç bir takım olduklarını anlattı.

Moral, motivasyon ve enerjilerinin her zaman çok yüksek olduğuna işaret eden Atlı, "Aslında bunun avantajlarını yaşıyoruz bir nevi. Bigadiç Belediyespor maçında da bence bunu gördük. İkinci yarıya iyi bir şekilde başladık. Bu enerjiyle ikinci devreyi gerçekten güzel bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Atlı, ilk devre sürekli deplasmanda oynamalarının dezavantajını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"13 hafta arka arkaya şimdi evimizde oynuyoruz. Bütün herkesi maça bekliyoruz. Çünkü biz burası için hazırlandık aslında, ikinci devre için hazırlandık. Şu an Bigadiç'le birlikte güzel bir galibiyet serisiyle başladık. Umarım Alanya ile birlikte devam eder. Bütün Ünye ve Akkuş halkını buraya bekliyoruz. Geçen maçta da burada çok güzel bir tribün ve çok güzel bir seyirci desteği vardı. Eminim bundan sonra da katlanarak devam edecektir."