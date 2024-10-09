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Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı

Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 120 kulüp ve 350 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı. Müsabakalar eleme usulü ile gerçekleşecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta başladı.

Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bir Spor Salonu'nda düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 40 ilden 120 kulüp ve 350 sporcu katılım sağladı. Turnuvada eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, şampiyonanın bugün itibariyle başladığını belirterek, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Büyük Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Şampiyonamız bugün itibariyle ilimizde başladı. Şampiyonaya 40 ilden 120 kulüp ve 350 sporcu katılım sağladı. 25 hakemimiz görev alacak ve müsabakalar 2 minderde yapılacak. Müsabakalarımız akşama kadar elemeler ile sürecek. Yarın itibariyle de yarı finaller ve final yarışlarıyla şampiyonamız tamamlanacak" dedi.

Hopur, şampiyonada birinciliği elde eden sporcuların ise Dünya Güreş Birliği tarafından belirlenen Dünya ve Avrupa Kuşak Güreşi Şampiyonalarında yarışmaya hak kazanacağını söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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