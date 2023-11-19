Kuşadasıspor, Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig 3. Grubu müsabakasında Kuşadasıspor evinde ağırladığı İstanbul ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grubu müsabakasında Kuşadasıspor evinde ağırladığı İstanbul ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Kuşadası Özer Türk
Hakemler: Erhan Kaya, Ferhat Dalgıç, A Mesut Doğru
Kuşadasıspor: Y. Emre Kırdal xxx, Türker Toptaş xxx, Anıl Doyuran xxx ( 68.dk. Hasan Demir xxx ), Volkan Fındıklı xxx, Y. Selim Tek xxx ( 68.dk. Serdar Eylik xxx), Cengizhan Şen xxx (38.dk. A. Yiğit Özten xxx ), Murat Türkkan xxx, Taha Balcı xxx (68.dk. Hüseyin Çolak xxx), Çağrı Ortakaya xxx, Dilaver Güçlü xxx, Taha Yalçıner xxx (80.dk. Özgür Çelik xxx)
B.Çekmece Tepecikspor: A. Ulaş Bayram xxx, Berat Çetinkaya xxx, Doğukan Taş xxx (23.dk. Ulaş Şimşek xxx), Rauf Öktem xxx, Mert Kurt xxx (72. dk. Berat Değirmenci xxx), Yasin Kargı xxx, Gökhan Göksu xxx (67.dk. Abdurrahman Emek xxx), Furkan Yılgın xxx, Vedat Saygı xxx, Ramazan Öğüç Ü. xxx, Kerem Ayar xxxx
Sarı kart: Türker Toptaş, Taha Yalçıner, Volkan Fındıklı ( KUŞADASISPOR) Ramazan Övüç, Berat Çetinkaya ( B. Tepecik Spor )
Goller: Taha Balcı (5. dk.), Yavuz Selim Tek (15., 52. dk.), Hüseyin Çolak (81. dk.) (Kuşadasıspor) - AYDIN