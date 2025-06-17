Kuşadasıspor, Altyapı Sorumluluğuna Tevfik Ata Tekin'i Getirdi

Kuşadasıspor, Altyapı Sorumluluğuna Tevfik Ata Tekin'i Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadasıspor, altyapı yapılanmasında önemli bir adım atarak Aydın futbolunun deneyimli ismi Tevfik Ata Tekin'i altyapı sorumlusu olarak görevlendirdi. Kulüp Başkanı Kudret Durdu, bu adımın Kuşadasıspor'un geleceğine yönelik değerli bir yatırım olduğunu belirtti.

Kuşadası spor, altyapı yapılanmasında önemli bir adım atarak Aydın futbolunun deneyimli ismi Tevfik Ata Tekin'i altyapı sorumluluğu görevine getirdi.

Daha önce Aydın spor, Bergama spor ve Muğla spor gibi kulüplerde görev yapan Tekin, özellikle genç yeteneklerin keşfi ve gelişimi konusundaki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor. Kuşadası spor'da da benzer bir vizyonla hareket edeceği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuşadası spor Kulüp Başkanı Kudret Durdu "Tevfik Ata Tekin hocamızın altyapımıza katılması, Kuşadası spor'un geleceğine yönelik çok değerli bir yatırımdır. Kendisi Aydın futbolunun yetiştirdiği en kıymetli teknik adamlardan biri. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Bu şehri ve bu formayı benimseyen gençleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bu yolda Tevfik hocamızla birlikte güçlü bir yapı kuracağımıza inanıyoruz" dedi.

Yeni sezon öncesi altyapı çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, Tekin'in önümüzdeki günlerde hem spor okulları hem de genç takımlar düzeyinde detaylı bir planlama yaparak çalışmalara başlayacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.