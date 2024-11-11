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Kuşadasıspor, 10. Haftada Moral Buldu

Kuşadasıspor, 10. Haftada Moral Buldu
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 9 maçta 9 mağlubiyet alan Kuşadasıspor, 10. haftada Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı. Maçta Ender Alkan'ın attığı gol, ekibin kalesini ilk kez gole kapatmasını sağladı.

KUŞADASI, -TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 haftada 9 mağlubiyet alarak ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, 10'uncu haftada evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek moral buldu. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Ender Alkan'la bulduğu golün ardından 90+2'nci dakikada Ferhat Öztaşdelen'in kırmızı kart görmesiyle eksik kalan siyah-beyazlılar, son anlarda direnerek zafere uzandı. Kuşadası ekibi bu sezon taraftarına ilk 3 puan sevincini yaşatırken, Teknik Direktör Bayram Sevindik takımına ilk puanlarını kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Kuşadasıspor ilk kez bir müsabakada kalesini gole kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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