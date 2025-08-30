Kuşadası Yakamoz Spor Kulübü, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne Yükseldi

2024 yılında kurulan Kuşadası Yakamoz Spor Kulübü, kısa sürede Bölgesel Lig'den Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselirken, ilçenin tek profesyonel voleybol temsilcisi olan kulüp, hem gençlere ilham oluyor hem de Sultanlar Ligi'ne uzanmayı hedefliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2024 yılında kurulan Kuşadası Yakamoz Spor Kulübü, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Kuruluşunun ikinci yılında Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen kulüp, ilçenin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olmanın gururunu yaşıyor. Kulüp Başkanı Cemal Yalçın, hedeflerinin yalnızca maç kazanmak olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için bu kulübü kurduk. Bir yıl içinde Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükseldik. Amacımız hem Kuşadası'nı tanıtmak hem de ülkemize yeni yıldızlar kazandırmak" dedi.

"Sporla büyüyen bir gençlik istiyoruz"

Kuşadası Galatasaray Spor Okulları'nın da kurucusu olan Yalçın, voleybola bakış açılarını ifade ederek "Bizim için mesele yalnızca sahadaki skor değil. Kuşadası'nda kızlarımızın voleybola olan ilgisini sürdürmesi, sporla büyüyüp gelişmesi en büyük hedefimiz. Burada yetişen gençlerimiz hem Galatasaray'a hem de Türkiye'nin diğer büyük kulüplerine gidebilsin istiyoruz. Kuşadası'nın adını voleybol dünyasında duyurmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kulübün antrenör ekibinde, milli takıma oyuncu kazandıran 4. kademe antrenör Levent Berber ve uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen, aynı zamanda Letonya Milli Takımı deneyimi olan Jelena Yalçın gibi isimler bulunuyor. 110'dan fazla lisanslı sporcusu olan kulüpte kayıtların da devam ettiği belirtildi.

"Sponsorlara ihtiyacımız var"

Başarı yolculuklarında en büyük eksikliklerinin maddi destek olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın; "2. Lig'e kendi imkanlarımızla çıktık. Ama daha büyük hedefler için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Neden Kuşadası'nda da Sultanlar Ligi takımları ağırlanmasın? Biz bu kapasiteye sahibiz. Doğru destekle önce 1. Lig, ardından Sultanlar Ligi neden olmasın? Hayallerimiz var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için sponsorların yanımızda olması gerekiyor" diye konuştu.

Kısa sürede elde edilen başarı, Kuşadası'nda büyük bir heyecan oluştururken ilçenin tek profesyonel voleybol takımı olan Kuşadası Yakamoz Spor Kulübü, hem gençlere ilham oluyor hem de Kuşadası'nın voleybol serüveninde yeni bir sayfa açıyor. Kulüp Başkanı Yalçın; "Kuşadası'na voleybolu sevdirmek, gençlerimize yol açmak ve ülkeye yıldız sporcular kazandırmak için buradayız. Tek eksiğimiz yanımızda yer alacak destekçiler" diyerek destek istedi. - AYDIN